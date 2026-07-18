Capturan a alias 'Hamilton' presunto miembro del Frente Óliver Sinisterra tras ataque en Esmeraldas

El sospechoso fue localizado en un centro de salud de San Lorenzo

La Policía Nacional informó sobre la captura de Hamilton S., conocido como alias 'Hamilton', quien es investigado por su presunta participación en un enfrentamiento armado registrado en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

El sospechoso fue localizado y detenido en un centro de salud, donde recibía atención médica tras resultar herido durante el intercambio de disparos entre estructuras delictivas.

Según la Policía, el operativo se realizó mediante labores investigativas y acciones de inteligencia.

Tenía una orden de captura por asesinato

Las autoridades señalaron que alias 'Hamilton' mantenía una boleta de captura vigente por el delito de asesinato.

Además, indicaron que sería presunto integrante del Grupo de Delincuencia Común 'La Carbonera' y colaborador del grupo armado colombiano Frente Óliver Sinisterra.

De acuerdo con las investigaciones, el enfrentamiento estaría relacionado con la disputa por el control territorial entre organizaciones criminales que operan en la provincia de Esmeraldas.

Enfrentamiento dejó dos fallecidos

El hecho violento ocurrió en las inmediaciones de una institución educativa de San Lorenzo y dejó dos personas fallecidas y tres heridas, entre ellas alias 'Hamilton', de 19 años.

La Policía precisó que ninguna de las víctimas corresponde a estudiantes, docentes o personal de la unidad educativa, lo que permitió descartar afectaciones directas a la comunidad educativa.

Evacuación preventiva y operativo policial

Tras la alerta emitida al ECU 911, uniformados acudieron al lugar, acordonaron la zona y coordinaron la evacuación preventiva de estudiantes y profesores mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Las unidades especializadas realizaron el levantamiento de indicios y recopilaron evidencia para avanzar en la investigación y determinar la participación de los involucrados.

Investigaciones continúan

La Policía Nacional señaló que las investigaciones continúan para identificar y localizar a los demás responsables del ataque armado ocurrido en San Lorenzo.

La institución agregó que este caso forma parte de las acciones desarrolladas dentro de la Estrategia Operacional 3D, enfocada en combatir a las estructuras criminales que operan en la provincia de Esmeraldas y en llevar ante la justicia a las personas vinculadas con estos hechos.