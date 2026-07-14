Hallan asesinados a dos hermanos en una carretera del norte de Esmeraldas

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Dos hermanos fueron encontrados sin vida, el 13 de julio, a un costado de la vía que conduce al sector Anchayacu, en el cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas.

Las víctimas fueron identificadas como Enrique y Ángel Barreto. De acuerdo con la información de las autoridades, ambos presentaban múltiples heridas provocadas por impactos de arma de fuego.

El hallazgo fue realizado por habitantes del sector, quienes alertaron al ECU 911 tras observar los cuerpos abandonados junto a la carretera.

Autoridades investigan el hecho

De acuerdo con la información, los hombres habían sido aprehendidos días antes durante un operativo de control.

Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte continúan bajo investigación y tampoco se han reportado detenidos por el hecho.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la motivación del crimen e identificar a los responsables.