113 personas detenidas durante el sexto día de toque de queda en cuatro provincias de Ecuador

Los operativos de control de toque de queda dejaron 113 detenidos el sexto día.

La sexta jornada de toque de queda dejó 113 personas detenidas en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, según informó la Policía Nacional este sábado 21 de marzo de 2026.

En medio de los operativos de la sexta jornada de restricción en cuatro provincias de Ecuador fueron aprehendidas varias personas por irrespetar el toque de queda.

Las detenciones fueron de esta manera: Guayaquil 41, El Oro 19, Guayas 19, Los Ríos 26 y Santo Domingo de los Tsáchilas 8, precisó la Policía Nacional.

Asimismo, en el marco del estado de excepción, las autoridades realizaron 30 operativos "con la finalidad de limitar las actividades criminales en Machala, Huaquillas, Lojana, Santa Rosa, Pasaje y Río Bonito, en la provincia de El Oro.