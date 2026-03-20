Reimberg anuncia que la Policía asumirá el control de la Autoridad de Tránsito de Samborondón

El Ministerio del Interior, John Reimberg dispuso este viernes 20 de marzo que la Policía Nacional asuma el control de la Autoridad de Tránsito de Samborondón por cinco años.

La medida, según Reimberg busca reforzar la seguridad y combatir organizaciones delictivas que operan en este cantón de la provincia del Guayas.

"Hemos tomado la decisión responsable de asumir el manejo operativo de la Empresa Pública de Tránsito, Movilidad y Vigilancia Ciudadana de Samborondón, con el firme propósito de fortalecer el control en las vías de acceso al cantón y garantizar la seguridad ciudadana", escribió el Ministro en su cuenta de X.

Además, el Ministro indicó que con el control dela Agencia se "busca asegurar que los habitantes reciban servicios eficientes, de calidad y con respuesta rápida y oportuna, por parte de la autoridad competente que es la Policía Nacional".