El Teleférico de Quito se paralizó por la lluvia: hubo reclamos de los usuarios del servicio

Los usuarios tuvieron que esperar hasta tres horas para poder bajar de la estación de llegada en Cruz Loma.

En la jornada del viernes 2 de enero del 2025, el servicio del Teleférico de Quito estuvo paralizado, debido a las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad. Esto ocasionó molestia y espera por parte de los turistas que concurrieron al atractivo turístico, ubicado en el occidente de la capital.

El problema se originó en la estación Cruz Loma, en la llegada del recorrido, a a unos 3.947 metros sobre el nivel del mar. Según reportes ciudadanos, se esperó entre dos y tres horas para que el servicio se pudiera reactivar.

Las autoridades del Teleférico aseguraron que no hubo personas atrapadas, tal como sugerían las versiones de redes sociales. Según los encargados del servicio turístico, por protocolos de seguridad, cuando hay tormentas, los recorridos se suspenden hasta que cese la tempestad.

Cristina Herrera, una de las usuarias del Teleférico, escribió en su cuenta de X que la espera duró dos horas. ¿Cómo es posible que no haya un plan de contingencia? cuestionó en su posteo. Según su versión, 200 personas enfrentaron el problema.

Mujeres, niños, personas de tercera edad fueron parte de la larga espera hasta que el servicio pudo reactivarse entrada la noche. También llegaron al lugar integrantes del Cuerpo de Bomberos para facilitar la evacuación.