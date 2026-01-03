Una persona falleció y una más resultó asfixiada por inhalar monóxido de carbono en Quito

Una persona falleció en el sector de Calderón por inhalar monóxido de carbono.

Una persona falleció la tarde de este sábado 3 de enero del 2026 en el sector de Calderón, en el norte de Quito, tras inhalar monóxido de carbono, confirmó el Cuerpo de Bomberos de la capital.

Los casaca roja llegaron hacia una vivienda en el sector de Calderón y constataron que la persona se encontraba sin signos vitales. Otra persona en cambio tenía signos de asfixia, por lo que recibió atención médica.

Personal especializado en materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Quito realizó mediciones ambientales en la vivienda y detectó presencia de monóxido de carbono en distintos puntos de la casa.

La concentración de este gas fue más contundente en la sala, cocina y comedor de la habitación. El cuerpo fue retirado de local en presencia del personal de la Policía Nacional.