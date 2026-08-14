'Este día vas a morir': Violento asalto a conductora de App ocurrió en Conocoto, Quito

Conductora de App fue víctima de violento asalto en Conocoto, Quito (Imagen referencial).

La delincuencia no da tregua en los valles de Quito. A plena luz del día y bajo la modalidad de falsas carreras por aplicación, una conductora de App vivió momentos de angustia al ser emboscada por sujetos armados.

Sucedió en el sector del Puente 5, en la parroquia de Conocoto, una parroquia rural ubicada al sureste del centro de la capital.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las trabajadoras al volante y el preocupante subregistro de delitos que quedan en la impunidad por temor a represalias.

Eran cerca de las 15:05 del pasado miércoles cuando la víctima llegó al punto solicitado a través de la aplicación de servicio de transporte, según contó a Teleamaozonas.com.

La carrera figuraba a nombre de una mujer; sin embargo, tras varios minutos de espera y un mensaje que anunciaba un inminente "ya salgo" , la trampa se ejecutó.

Conductora señala que usron una carrera como carnada para asaltarla. Foto: Pexels

Un vehículo le cerró el paso

En cuestión de segundos, un vehículo tipo SUV —color gris y sin placas— le cerró el paso de forma abrupta.

Del automotor, bajaron rápidamente dos sujetos armados, mientras otros dos cómplices permanecían en el interior para vigilar la zona.

"Uno de ellos me apuntó directamente por la ventana. El otro se puso delante del carro encañonándome. Me gritaban e insultaban a cada momento: 'Este es el día en que vas a morir' " Conductora de App víctima de violento asalto en Quito

Agresión física, robo y el peso de las amenazas

La conductora cuenta que la agresividad de los atacantes fue en aumento.

Mientras el sujeto frontal cubría su rostro con mascarilla, el segundo actuó con la cara totalmente descubierta.

En medio de los gritos y la intimidación psicológica, los delincuentes registraron la guantera, robando el teléfono celular, el monedero y pertenencias personales.

No denunció por miedo

Este caso refleja una realidad recurrente entre las víctimas de la inseguridad en la capital: el miedo a las represalias liquida la denuncia formal.

Al ser consultada por Teleamazonas.com sobre las razones para no acudir a la Fiscalía, la respuesta de la afectada fue contundente:

"Por miedo. Honestamente, no sé si puedan tomar represalias contra mí". Conductora de App víctima de violento asalto en Quito

El modus operandi de los antisociales que la asaltaton sería aprovechando perfiles falsos y vehículos sin identificación visible.

Este tipo de situaciones, que según la conductora no son aisladas, mantiene en zozobra a los conductores que se ganan la vida a través de aplicaciones de transporte.