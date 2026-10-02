Dos estudiantes fueron asesinados al salir de un colegio en Santa Elena: Esto se sabe 

Moradores del cantón La Libertad, en Santa Elena, se encuentran consternados ante el asesinato de dos estudiantes. El hecho ocurrió el miércoles 30 de septiembre cuando los jóvenes salían de un colegio del sector.

Según las primeras indagaciones, las víctimas, de 17 y 15 años, fueron atacados al salir del plantel educativo. Hombres armados, a bordo de una motocicleta dispararon a los estudiantes y luego huyeron del lugar.

Testigos del hecho pidieron ayuda para trasladar a los jóvenes a una casa de salud, donde llegaron en estado crítico. Se conoció que registraban impactos de bala en la cabeza.

Videos que rápidamente circularon en redes sociales mostraron a uno de los jóvenes tendido en sobre la calzada mientras un grupo de personas lo rodeaban e intentaban ayudarlo, "está vivo", repetía la multitud, mientras se observaba al estudiante respirar agitadamente.

Por la noche del jueves 1 de octubre los médicos informaron el fallecimiento de los jóvenes.

La policía continúa con las investigaciones para esclarecer las causas de este crimen y dar con los responsables.