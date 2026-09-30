Lo que se sabe del taxista asesinado en Carcelén Bajo

Las investigaciones en torno al taxista asesinado la mañana del martes 29 de septiembre de 2026, en Carcelén Bajo, en el norte de Quito, continúan.

Cámaras de seguridad captaron el momento que el vehículo tipo taxi baja sin control por las calles E7a y Luis Sánchez, hasta impactarse con un muro del Parque Ecológico Carcelén Bajo.

Detrás del automotor se observa a dos hombres corriendo, quienes serían los presuntos atacantes. En el fondo de la escena aparece un vehículo gris, en el que huyeron los sospechosos.

Félix Fiallos, jefe del Distrito de Policía La Delicia, informó que el taxista inició una carrera en el sector de Carapungo, y al llegar al sector de Carcelén ocurrió el asesinato. En la escena se levantaron ocho indicios balísticos.

Fiallos añadió que, tras el levantamiento de información se conoció que la víctima registraba antecedentes penales por los delitos de violación y robo. Asimismo, sus familiares tendrían antecedentes por tráfico de drogas, robo y otros hechos violentos.

Dentro de las investigaciones la Policía sostiene que el vehículo en el que escaparon los sospechosos, estaría involucrado en otro crimen ocurrido en el sector de Conocoto, el fin de semana.

En este hecho, las cámaras captaron el momento que un hombre dispara en reiteradas ocasiones a su víctima, y la deja sin vida en medio de la calzada. Este crimen ocurrió en la av. Princesa Toa, en el suroriente de la capital, el domingo 27 de septiembre.