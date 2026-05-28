Higiene menstrual en Ecuador: miles de niñas faltan a clases por su periodo

Miles de niñas faltan a sus escuelas en Ecuador cuando tienen su período menstrual por falta de acceso a productos de higiene.

La menstruación todavía representa una barrera para miles de niñas y adolescentes en Ecuador. Aunque se trata de un proceso natural, la falta de acceso a productos de higiene, información y espacios seguros continúa impactando la educación, salud y bienestar de mujeres jóvenes en el país.

Según datos de UNICEF Ecuador, el 31% de adolescentes y jóvenes encuestadas afirmó haber faltado a clases por causa de la menstruación. Entre las principales razones están:

Dolor menstrual, con 37%,

Miedo a mancharse la ropa, con 31%.

Las cifras reflejan una problemática que todavía afecta a miles de estudiantes ecuatorianas en 2026 y que se relaciona con la llamada pobreza menstrual, una realidad que limita el acceso digno a condiciones básicas de higiene y educación.

Falta de baños y educación menstrual en escuelas

El informe de UNICEF también revela que el 58% de adolescentes consultadas considera que su institución educativa no cuenta con instalaciones adecuadas para cambiarse durante el periodo menstrual en un entorno seguro y privado.

Además, el 55% reconoció no haber recibido talleres o clases específicas sobre menstruación e higiene menstrual.

La falta de agua potable, baños adecuados y acceso a productos de higiene menstrual sigue siendo una de las principales barreras en escuelas y colegios de Ecuador, especialmente en sectores vulnerables.

Especialistas advierten que esta situación puede afectar el rendimiento escolar, generar ausentismo y provocar problemas de salud física y emocional.

¿Qué es la pobreza menstrual y cómo afecta en Ecuador?

La pobreza menstrual es una problemática social, económica y educativa que afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo.

De acuerdo con datos de Plan International, en Ecuador esta realidad impacta a más de cuatro millones de mujeres en edad reproductiva.

Esto incluye dificultades para acceder regularmente a:

Toallas sanitarias

Productos de higiene menstrual

Medicamentos para el dolor

Información segura sobre menstruación

Espacios adecuados para cambiarse.

Organizaciones sociales alertan que muchas adolescentes todavía viven su menstruación con vergüenza, desinformación o miedo debido a los estigmas que existen alrededor del tema.

Ninguna niña debería perder clases por menstruar

La problemática fue analizada durante un conversatorio realizado por Nosotras Ecuador en el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual, que se conmemora cada 28 de mayo.

“Creemos que hablar de menstruación también es hablar de educación, autoestima, salud y oportunidades. Nuestro compromiso es acompañar a niñas y adolescentes con información, productos y espacios de conversación que les permitan vivir su menstruación con más seguridad, menos miedo y más dignidad”, señaló Paola Mena, Gerente de Marketing de Nosotras Ecuador.

Día mundial de la higiene menstrual

Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Higiene Menstrual, una fecha que busca visibilizar la pobreza menstrual y promover el acceso digno a productos, educación e infraestructura adecuada.

La iniciativa también busca romper los tabúes alrededor de la menstruación y fomentar conversaciones sobre salud menstrual, derechos y educación en países como Ecuador.