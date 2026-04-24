Los Ríos: Bebé resulta ilesa en ataque que dejó decapitados a sus padres y otros muertos

Medicna legal acudió al lugar para el levantamiento de cuerpos

La madrugada del jueves 23 de abril, el cantón Buena Fe, en Los Ríos, fue testigo de una nueva masacre.

Un grupo de hombres armados ingresó a una vivienda en el sector Los Reubicados, dentro de la parroquia Patricia Pilar.

Una pareja fue decapitada

El objetivo de los delincuentes era acabar con toda una familia. Los cadáveres fueron identificados como Luis Saltos Zambrano, de 52 años, y su esposa Jenny Peña Arroyo, de 49, quienes presentaban múltiples impactos de bala.

También, los cuerpos de Karely Saltos Peña, de 19 años, y su conviviente Marcos Ortiz Flores, de 18. Ambos fueron decapitados.

Niña de un año resultó ilesa

Durante la búsqueda de cadáveres, las autoridades hallaron lo que los moradores del sector consideran un milagro, una niña de un año que salió ilesa del ataque.

La pequeña es hija de la pareja que fue decapitada, y cuyas cabezas no aparecieron en la escena del crimen.

De acuerdo con las hipótesis manejadas, se trataría de un ajuste de cuentas o de una demostración de poder por parte de bandas que se disputan control de zonas.