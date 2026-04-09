Concluye entrenamiento del portaviones de Estados Unidos en Ecuador

El portaviones de Estados Unidos, USS Nimitz, durante sus operaciones en el mar ecuatoriano, el 9 de abril de 2026.

La jornada de entrenamiento en el mar del portaviones de Estados Unidos, USS Nimitz, junto con Fuerzas Armadas de Ecuador, concluyó este 9 de abril de 2026.

Los ejercicios fueron parte del programa "Southern Seas 2026" (Los mares del sur 2026), con los que el país busca fortalecer la cooperación militar con Estados Unidos.

Según informó el Ministerio de Defensa, el portaviones realizó entrenamientos en escenarios reales, para fortalecer la vigilancia marítima, cerrar rutas ilícitas y capacidades operacionales ecuatorianas.

La presencia de uno de los más grandes portaviones del mundo en el país ocurre en el contexto de la cooperación que ambos estados mantienen en materia de seguridad.

Además, en momentos en que el presidente de la República, Daniel Noboa, abrió la posibilidad de la presencia de tropas estadounidenses en Ecuador, algo que -según dijo el mandatario- podría concretarse este mismo año.