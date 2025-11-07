Ecuador extradita desde EE.UU. al más buscado de Loja que tenía alerta roja de Interpol

Richar Dionisio C.E., el más buscado de Loja por asesinato, fue extraditado desde Estados Unidos. La mañana de este viernes 7 de noviembre del 2025 arribó a Guayaquil.

El hombre es requerido por la justicia ecuatoriana desde el 2011 por el crimen de su esposa. Además tenía una notificación roja de Interpol. Fue capturado en Estados Unidos el 17 de junio de 2025 en operación conjunta entre la Unidad Nacional de Interpol de la Policía Nacional del Ecuador y Los U.S. Marshals.

"Fue inmediatamente puesto a órdenes de la justicia para su llamamiento a juicio. Esperemos que la función judicial haga lo propio para que este delincuente pase el resto de sus días donde debió estar desde el día 1: en la cárcel", señaló John Reimberg, ministro del Interior, en su cuenta X.

Esta es la segunda captura de un ecuatoriano en Estados Unidos durante 2025. El 19 de junio, Jean Carlos Y. L., el hombre más buscado de la provincia de El Oro, fue detenido. Él tenía antecentes por tenencia ilegal de armas, robo y ataque armado.

Las extradiciones y operaciones en conjunto con el país norteamericano se intensificaron después de la detención y extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.