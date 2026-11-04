¿Quiénes son Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, detenidos con Jacobo Bucaram?

De las urnas y las canchas a la extradición: La trayectoria de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, detenidos con Jacobo Bucaram este miércoles 4 de noviembre de 2026.

La captura en Panamá de los dirigentes deportivos y políticos manabitas Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medranda sacudió el escenario político e institucional del país.

Ambos fueron aprehendidos en una operación internacional coordinada entre Ecuador, Panamá y Estados Unidos.

El operativo contó con la articulación de la Policía Nacional, la DEA e INTERPOL.

En la misma intervención ejecutada en Guayaquil fueron detenidos Jacobo Bucaram Pulley , Geovanny Fernández Menéndez y William Briones López.

Los cinco aprehendidos registraron Notificación Roja de INTERPOL.

Todos son requeridos por las autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico para afrontar procesos de extradición.

Jaime Estrada Bonilla: Exalcalde de Manta y actual candidato

Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, cuenta con una extensa trayectoria en la función pública y el deporte en Manabí.

Fue diputado nacional entre 1998 y 2007. Posteriormente ejercía la Alcaldía del cantón Manta en el período 2009-2014.

En el ámbito deportivo, fundó en 1998 el Manta Fútbol Club, institución de la cual fue directivo durante varios años.

Actualmente, Estrada Bonilla es candidato para buscar nuevamente la Alcaldía de Manta.

Su nombre irá en la papeleta electoral del próximo 29 de noviembre de 2026, respaldado por la alianza entre los movimientos Nuevo Rumbo y Sí Podemos.

Jaime Estrada Medranda: Exvicepresidente de la FEF y exasambleísta

Por su parte, su hijo Jaime Estrada Medranda, de 41 años, adquirió la presidencia del Manta Fútbol Club en 2010.

Más tarde escaló a la alta dirigencia del balompié nacional al ejercer la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) entre 2019 y 2023.

En el plano político, se recomienda como asambleísta por Manabí por el Movimiento Revolución Ciudadana entre mayo de 2025 y agosto de 2026.

En esa fecha renunció a su curul para postularse a la Prefectura de Manabí.

Sin embargo, su candidatura fue objetada por el oficialismo (ADN).

Debido a esto, su nombre quedó fuera de la contienda electoral prevista para finales de noviembre de 2026.

Proceso de extradición

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los involucrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

En las próximas horas se formalizará su traslado y extradición a los Estados Unidos.

El Gobierno ratificó que no habrá impunidad ni privilegios para las figuras requeridas por la justicia internacional.