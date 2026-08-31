Encuentran a 11 menores de edad que sufrían presuntos maltratos en supuesta clínica en Quito

Secreatría de seguridad del Municipio de Quito

Varios macrooperativos interinstitucionales se desarrollaron el último fin de semana en Quito.

Un operativo permitió el rescate de 11 menores de edad que se encontraban presuntamente aislados y sufriendo maltratos al interior de un centro de rehabilitación clandestino en Quito.

La intervención se dio en el marco de macrooperativos ejecutados entre el viernes 28 y el sábado 29 de agosto de 2026.

Las acciones operativas se desplegaron en los sectores: Conocoto, Solanda, La Magdalena y La Mena.

Se realizó con la participación de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Los macrooperativos interinstitucionales en Quito se llevaron a cabo el 28 y 29 de agosto.

Menores traídos de otras provincias

De acuerdo con el reporte oficial, los 11 menores identificados en la supuesta clínica mencionaron haber sido trasladados desde otras provincias del país y denunciaron ser víctimas de agresiones físicas y verbales.

Ante la gravedad del hallazgo, las autoridades coordinaron de inmediato su entrega a la Dinapen para su protección y el inicio de las investigaciones judiciales.

Clausuras, detenciones y decomisos

Durante las jornadas de control, 98 efectivos inspeccionaron 13 establecimientos.

Entre ellos: licorerías, canchas deportivas, clubes nocturnos y clínicas no autorizadas.

Capturas

Tras verificar los datos de 110 personas en el sistema policial, se aprehendió a un ciudadano que registraba una boleta de captura vigente por el delito de daños a bienes públicos.

Recuperación vehicular

La Policía recuperó una motocicleta reportada como robada y retuvo otro ciclomotor que circulaba sin placas ni documentación.

Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió 14 citaciones.

Clausuras y fallas de seguridad

La AMC y la Intendencia aplicaron seis clausuras y dos suspensiones a locales ilegales.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) emitió tres informes técnicos por fallas graves, como el bloqueo de salidas de emergencia en centros de tolerancia.

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Contrabando

Las autoridades decomisaron y destruyeron 135 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 37 litros de licor sin registro sanitario.

Por su parte, las Fuerzas Armadas ejecutaron 255 registros corporales preventivos a transeúntes y conductores en los sectores intervenidos.

Las autoridades municipales confirmaron que este tipo de intervenciones continuarán de forma permanente en la capital.