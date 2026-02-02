Ministro del Interior propone quitar competencias de tránsito a los Municipios

El ministro del Interior, John Reimberg, compareció este lunes 2 de febrero del 2026 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

“Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los Municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre”. Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro del Interior, John Reimberg, en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional este lunes 2 de febrero del 2026.

El funcionario acudió a esta mesa Legislativa para informar sobre los hallazgos tras la intervención en las agencias de tránsito de Manta y Durán. Mencionó que en todos los recorridos por el país se han encontrado, entre otras cosas, mala gestión del tránsito y un servicio deficiente para la ciudadanía.

En esa misma línea, Cristian Barreiros, coordinador Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, señaló que tras las intervenciones realizadas en 2025 se encontraron matrículas fraudulentas, licencias duplicadas, venta de especies originales, eliminación de multas y sanciones.

Además, legalización de vehículos robados, algunos incluso en otros países como Colombia, Perú, Chile, entre otros.

Según Barreiros, en la Agencia de Tránsito de Durán, en la provincia de Guayas, se encontró por ejemplo, que se matriculaban entre 200 y 300 carros al día, cuando su capacidad de hacer la Revisión Técnica Vehicular es para apenas 60 automotores.

Reimberg mencionó que la intervención no es una forma de sanción a los Municipios, sino que buscan mejorar los servicios a la ciudadanía. Además, dijo que continuarán el tiempo que sean necesarias.

Por su parte, el general Barreiro planteó que una forma de parar la corrupción y la influencia del crimen organizado en el tránsito del país es cambiar la plataforma tecnológica por otra más segura e interconectada.

Pero, a la par, contratar personal calificado y sin antecedentes penales. El jefe de policía, también apoya la implementación de una tercera placa tecnológica en los carros que circulan en el país.