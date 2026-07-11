Hombres en moto asaltaron una gasolinera en el norte de Quito.

Hombres armados asaltaron una gasolinera en el norte de Quito la noche del viernes 10 de julio de 2026. El hecho dejó un policía herido y una persona detenida.

Según información de la Policía Nacional, el asalto ocurrió en una estación de servicio ubicada en las calles Eloy Alfaro y Los Álamos, en el norte de la capital. Se conoce que los armados llegaron en motocicletas y atacaron a uno de los despachadores de combustible.

El hombre presentó una herida en la cabeza, ocasionada por uno de los asaltantes. De acuerdo con su testimonio, los motorizados lo golpearon y se llevaron alrededor de 300 dólares en efectivo y un celular.

Los sospechosos huyeron a bordo de dos motocicletas, pero uno de ellos fue retenido por un grupo de personas hasta que llegó personal de la Policía Nacional. El hombre, de nacionalidad extranjera, portaba un arma de fuego.

Al intentar neutralizarlo, se disparó un proyectil que impactó en la mano de un uniformado, lo que le causó una herida superficial pero que requería sutura.