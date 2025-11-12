Un estudiante fue asesinado frente a su unidad educativa en Santa Ana, en Manabí

La Policía Nacional llegó al lugar del ataque armado en contra de un estudiante en Santa Ana, en Manabí.

Una persona, de 18 años, fue asesinado la noche del martes 11 de noviembre del 2025 con cuatro disparos en el barrio La Dolorosa, cantón Santa Ana, en Manabí. El hecho ocurrió cerca de las 18:00. Según las primeras investigaciones, el estudiante estaba vestido con el uniforme de educación física de una institución educativa cuando sicarios abrieron fuego, causándole la muerte inmediata.

Otra persona resultó herido en el mismo ataque, mientras la Policía Nacional investiga el caso mediante videovigilancia y peritajes iniciales. Testigos cubrieron el cuerpo de la víctima con una sábana. Familiares irrumpieron en la escena.

Personal de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, (Dinased) de la Policía Nacional comenzó la investigación. Comenzó con la recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver. Se comenzó con la revisión de cámaras de videovigilancia en el área busca identificar a los responsables y el motivo del ataque.

El asesinato del estudiante se sumó a los hechos violentos registrados en Manabí donde se registraron seis muertes reportadas este martes 11 de noviembre. En el cantón Pichincha, cuatro hombres resultaron asesinados en circunstancias no detalladas hasta el momento, según informes preliminares de la Policía. Paralelamente, en el cantón Olmedo, dos agentes de la Policía Judicial (PJ) perdieron la vida al ser acribillados.