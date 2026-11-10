¿Qué es el 'gancho ciego'? La modalidad para enviar cocaína internacionalmente

Las organizaciones criminales utilizan contenedores de exportación para introducir cocaína entre mercancías legales destinadas a mercados internacionales.

La modalidad de 'gancho ciego' es utilizada por organizaciones criminales para introducir droga en contenedores que transportan productos legales hacia mercados internacionales, en ocasiones sin que las empresas exportadoras conozcan que su carga fue contaminada.

Este mecanismo volvió a estar bajo investigación después de que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaran un operativo el martes 10 de noviembre de 2026, que dejó 11 detenidos en Guayas, Manabí y Pichincha.

Los sospechosos son investigados por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas a gran escala.

¿Cómo funciona la modalidad de 'gancho ciego'?

Imagina que una empresa ecuatoriana envía un contenedor de atún hacia otro país. La mercancía es legal, pero integrantes de una red criminal aprovechan algún momento del proceso de transporte para introducir paquetes de cocaína.

La droga viaja oculta junto con los productos y otros miembros de la organización intentan recuperarla cuando llega a su destino.

La Policía Nacional identifica este mecanismo como 'gancho ciego' o 'rip-on/rip-off'. En algunos casos, las redes aprovechan la participación de personas vinculadas a la cadena logística.

Operativos de 2026: más de 1,2 toneladas de cocaína incautadas

Entre mayo y octubre de 2026, la Policía Nacional reportó al menos tres operativos relacionados con esta modalidad:

Posorja: operación Fénix 0271 Los agentes encontraron 256,5 kilos de cocaína en un vehículo de carga. La droga iba a utilizarse para contaminar contenedores con destino a Europa. Una persona fue detenida y el cargamento fue valorado en USD 11,99 millones.

Decomisaron 256,5 kilos de cocaína en Posorja. Policía Nacional.

Guayas: operación 'Tánger' Permitió decomisar 200 kilos de cocaína ocultos en ocho maletas entre una carga de banano con destino a África. Hubo un detenido y una afectación económica estimada de USD 6 millones.

Un total de 200 kilos de cocaína fueron encontrados en ocho maletas ocultas entre una carga de banano con destino a África, en Guayas. Policía Nacional.

Guayaquil: operación Fénix 0601 Se incautaron 780,08 kilos netos de cocaína en un contenedor de atún con destino a Francia. Cuatro personas fueron detenidas. La droga fue valorada en USD 36,47 millones en Europa.

La Policía Nacional incautó 780,08 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de atún con destino a Francia. Policía Nacional.

¿Cuánto dinero se ha evitado que llegue al narcotráfico?

Estos tres operativos permitieron incautar 1 236,58 kilos de cocaína, equivalentes a aproximadamente 1,24 toneladas.

Según las estimaciones económicas difundidas por la Policía Nacional, los cargamentos representaban un valor conjunto de USD 54,46 millones en mercados internacionales.

Según el Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2026, la Policía Nacional incautó 141,36 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, con una afectación económica estimada de USD 4 240 millones al narcotráfico.

Las autoridades no han especificado qué cantidad corresponde a decomisos mediante la modalidad de 'gancho ciego', ya que el balance incluye operativos contra distintas formas de tráfico de drogas.