Fiesta con temática de Pablo Escobar termina con la captura de alias ‘Colorado’ en Guayas

Una fiesta con Pablo Escobar como protagonista de la decoración terminó con un operativo militar y la captura de alias ‘Colorado’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de "Los Tiguerones" en Santa Lucía, Guayas.

La intervención ocurrió durante la madrugada de este martes 18 de agosto de 2026, en una vivienda del sector La Florida, después de que Inteligencia Militar obtuviera información sobre la presunta presencia de integrantes de la organización criminal.

Así era la fiesta con temática de Pablo Escobar

Al ingresar, los militares encontraron a unas 20 personas reunidas. Las imágenes difundidas por el Ejército muestran que en el lugar había una fotografía gigante del narcotraficante colombiano Pablo Escobar como parte de la decoración.

Según información recogida, la celebración se habría organizado por el cumpleaños de uno de los asistentes presuntamente relacionado con la estructura criminal.

Durante el operativo fue capturado Eduardo D. Navarrete, alias ‘Colorado’. El Ejército lo identifica como presunto integrante y cabecilla de Los Tiguerones en la zona. Las autoridades lo vinculan, de manera preliminar, con extorsiones, sicariato y secuestros.

Así se dió la captura de alias 'Colorado' quién presuntamente pertenece a la banda criminal Los Tiguerones y participaría en extorsiones, sicariatos y secuestros Ejército Nacional.

¿Qué encontraron los militares?

En la vivienda fueron hallados un arma de fuego, 10 municiones, siete fundas con una sustancia presuntamente cocaína y otras 10 con presunta marihuana.

También se retuvieron una motocicleta reportada como robada, otra con el chasis adulterado, tres celulares y USD 12 en efectivo. Los indicios quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

Alias ‘Colorado’ también fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con el proceso judicial y determinar las responsabilidades correspondientes.