Michael Morales se casa y será padre de una niña

Michael Morales y Katya Salazar anunciaron que se casarán y revelaron que el bebé que esperan será una niña.

Michael Morales vive uno de sus momentos más especiales fuera del octágono. El ecuatoriano le propuso matrimonio a su pareja, Katya Salazar, y además revelaron que el bebé que esperan será una niña.

La pareja compartió ambos momentos en redes sociales, donde mostraron una faceta más familiar del deportista, quien meses atrás había anunciado que se convertiría en padre por primera vez.

Michael Morales le propuso matrimonio

Morales y Salazar hicieron pública su relación en julio de 2026. En ese momento, el peleador preparó una habitación con flores, velas, globos y un oso de peluche para pedirle que fuera su novia.

Ahora, pocos meses después, la relación dio un nuevo paso con la propuesta de matrimonio, mientras ambos esperan la llegada de su bebé.

Esperan una niña

La pareja también realizó la revelación de género y confirmó que serán padres de una niña.

Este será el primer hijo de Michael Morales, mientras que Salazar ya es madre de dos niños. A inicios de septiembre, la creadora de contenido mexicana había contado que estaba aproximadamente en su tercer mes de embarazo.

Semanas atrás, Morales también mostró en redes sociales el momento en que vio a su bebé durante una ecografía y contó que no pudo contener las lágrimas.

¿Qué viene para Michael Morales en UFC?

La noticia familiar llega mientras el deportista ecuatoriano continúa con su carrera en la división wélter de UFC.

Morales ha señalado que existe la posibilidad de volver al octágono a finales de 2026 o comienzos de 2027, mientras mantiene entre sus principales objetivos llegar a disputar el cinturón de la categoría.

Así, el peleador de Pasaje tiene ahora dos grandes acontecimientos por delante fuera del deporte: su matrimonio y el nacimiento de su primera hija.