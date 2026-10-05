¿Quién es alias 'Majin Buu'?, extranjero vinculado a Los Lobos que operaba en el norte de Quito

El Ministerio del Interior informó sobre la captura de alias 'Majin Buu' la mañana de este lunes 5 de octubre de 2026 en el norte de Quito.

Agentes de inteligencia de la Policía Nacional capturaron en el norte de Quito a José R., conocido bajo el alias de 'Majin Buu'.

El aprehendido, de nacionalidad extranjera, es señalado como presunto integrante del grupo armado organizado Los Lobos y estaría involucrado en asaltos a mano armada en la capital.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso a Teleamazonas, la detención se concretó tras trabajos de investigación.

Los mismos estarían orientados a la identificación y desarticulación de estructuras delictivas que operan en la ciudad.

Además del arma de fuego, los agendarmes le encotraron 30 municiones en poder de alias 'Majinn Buu'. Policía Nacional

Operativo focalizado en Cotocollao

Las tareas de campo permitieron ubicar al sospechoso en el sector de Cotocollao.

De acuerdo con las autoridades, es una zona priorizada debido a la recurrencia de robos a personas y locales comerciales mediante el uso de armas de fuego.

Según los informes de inteligencia, alias 'Majin Buu' mantiene operaciones en diversos barrios del norte de la urbe.

Alias 'Majin Buu' fue detenido con un arma de fuego que fue incautada durante el operativo focalizado en el norte de Quito. Policía Nacional

Indicios encontrados

Durante el procedimiento de captura, los agentes policiales decomisaron los siguientes elementos:

1 arma de fuego

30 municiones de distintos calibres.

de distintos calibres. 1 motocicleta

1 teléfono celular

La Policía Nacional retuvo una motocicleta durante la captura del ciudadano extranjero vinculado a robo en el norte de la capital. Policía Nacional

Entre los indcios encontrados por la Policía Nacional está un teléfono celular que será investigado por las autoridades. Policía Nacional

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado. Expansión delictiva de Los Lobos

Según el reporte policial, el sospechoso quedó a órdenes de la autoridad competente para la audiencia en la que se definirá su situación jurídica.

Expansión delictiva de Los Lobos

La organización criminal Los Lobos es considerada una de las bandas más grandes y peligrosas del país.

Aunque sus actividades principales se centran en el narcotráfico y el sicariato, las autoridades advierten que en los últimos años la agrupación ha diversificado sus delitos.

Entre estos están el microtráfico, la extorsión y los robos violentos en distintas provincias del Ecuador.