Fiscalía investiga un ataque armado en Puyo donde murió el deportista Carlos Guaico

El deportistas Carlos Guaico fue asesinado en los exteriores de un local de diversión nocturna.

El deportista Carlos Guaico murió tras un ataque armado ocurrido en Pastaza la madrugada del domingo 5 de octubre del 2025. La Fiscalía abrió una investigación del hecho violento.

Según información policial, alrededor de las 05:55 tres armados, que se movilizaban en una moto, llegaron a los exteriores de un centro de diversión nocturna ubicado en el sector de Electro y dispararon por múltiples ocasiones.

Testigos también señalaron que uno de los atacantes portaba una subametralladora. Los disparos acabaron de forma inmediata con la vida del deportista de 37 años de edad.

El cuerpo sin vida de Guaico quedó tendido en en medio de la calle. Mientras que una mujer registró heridas superficiales. Ella recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

El domingo, la Gobernación de Pastaza informó que la Intendencia General y la Policía Nacional se encontraban realizando el seguimiento del hecho delictivo.

Mientras que la Fiscalía informó, este lunes 6 de octubre, que inició una investigación previa por presunto asesinato tras un hecho violento ocurrido la madrugada de ayer en un punto de reunión clandestino en Puyo.

Consternación por la muerte de Carlos Guaico

Guaico fue campeón en carrera de senderos (Trail Running) en representación de Pastaza.

La competencia 'Hieleros del Cayambe' lamentó la muerte del deportista en su redes sociales.

"Hoy despedimos a un verdadero guerrero de la montaña. Carlos Guaico, conocido con orgullo como el Hielero de la Selva, nos deja un legado de fuerza, coraje y nobleza. Fue el primer hombre en llegar a la meta después de 18 años, marcando la historia de esta competencia con su espíritu indomable", escribió en sus redes sociales.

Trail Running Ecuador también compartió un comunicado por el hecho violento de Carlos Guico.

"Este día amanecimos con gran dolor y tristeza (...) Nos demostraste que la base de tus grandes logros fueron la disciplina, constancia y sobretodo la humildad, dejas un legado en diferentes carreras por esa garra que siempre dabas", señaló la organización.

Y agregó: "Que tus recuerdos y grandes logros sean siempre una motivación para los jóvenes deportistas. Vuela alto mi amigo Carlos".