Fuerzas Armadas decomisan armamento en el Centro de Privación de Libertad Guayas

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron este miércoles 22 de octubre del 2025 que se decomisaron armas durante un operativo en la cárcel regional de Guayas, que es parte del complejo penitenciario de Guayaquil y que ha sido epicentro de masacres en Ecuador.

A través de un video difundido en redes sociales de la institución se puede evidenciar en imágenes la cantidad de armas, fusiles de guerra y miles de municiones que se incautaron en esta intervención en la cárcel. Este centro carcelario sigue bajo custodia militar.

En el detalle de las Fuerzas Armadas se revela que el material se encontraba en un pabellón abandonado del Centro de Privación de la Libertad Guayas No.1, y fue descubierto durante una requisa realizada el pasado 21 de octubre.

En total, el decomiso asciende a cinco fusiles de guerra, cuatro pistolas, cinco cuchillos y más de 2 600 municiones de diferente calibre. "El material incautado será puesto a órdenes de las autoridades competentes, para su proceso de judicialización, registro y posterior destrucción", agregaron las FF.AA.