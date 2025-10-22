FF.AA. retiene dos camiones tipo cisterna con 1 400 galones de diésel sustraído de poliducto

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron de operaciones de control permitieron el decomiso de combustible robado en las provincias del Guayas y Santa Elena.

En su cuenta de X las Fuerzas Armadas del Ecuador señaló que las operaciones militares de seguridad hidrocarburífera se concentraron en los sectores de Chical, en la provincia del Guayas y La Libertad en Santa Elena.

La operación se ejecutó, según la institución tras detectar una alerta por baja presión en el poliducto.

Durante las acciones se aprehendió a dos ciudadanos, además se decomisó: