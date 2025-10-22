Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Seguridad

FF.AA. retiene dos camiones tipo cisterna con 1 400 galones de diésel sustraído de poliducto

Operativo militar contra el tráfico y contrabando de combustible deja dos personas detenidas.

Fuerzas Armadas recuperan combustible robado de poliducto

FF.AA.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

22 oct 2025 - 10:32

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron de operaciones de control permitieron el decomiso de combustible robado en las provincias del Guayas y Santa Elena.

En su cuenta de X las Fuerzas Armadas del Ecuador señaló que las operaciones militares de seguridad hidrocarburífera se concentraron en los sectores de Chical, en la provincia del Guayas y La Libertad en Santa Elena.

La operación se ejecutó, según la institución tras detectar una alerta por baja presión en el poliducto.

Durante las acciones se aprehendió a dos ciudadanos, además se decomisó:

  • Dos camiones tipo cisterna con 1 400 galones de diésel sustraído del poliducto.
  • 10 cisternas plásticas vacías.
  • Un vehículo utilizado como custodio.
  • Se descubrió dos perforaciones clandestinas y dos válvulas soldadas al poliducto.

