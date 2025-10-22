FF.AA. retiene dos camiones tipo cisterna con 1 400 galones de diésel sustraído de poliducto
Operativo militar contra el tráfico y contrabando de combustible deja dos personas detenidas.
Fuerzas Armadas recuperan combustible robado de poliducto
FF.AA.
Actualizada:
22 oct 2025 - 10:32
Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron de operaciones de control permitieron el decomiso de combustible robado en las provincias del Guayas y Santa Elena.
En su cuenta de X las Fuerzas Armadas del Ecuador señaló que las operaciones militares de seguridad hidrocarburífera se concentraron en los sectores de Chical, en la provincia del Guayas y La Libertad en Santa Elena.
La operación se ejecutó, según la institución tras detectar una alerta por baja presión en el poliducto.
Durante las acciones se aprehendió a dos ciudadanos, además se decomisó:
- Dos camiones tipo cisterna con 1 400 galones de diésel sustraído del poliducto.
- 10 cisternas plásticas vacías.
- Un vehículo utilizado como custodio.
- Se descubrió dos perforaciones clandestinas y dos válvulas soldadas al poliducto.
