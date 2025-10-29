Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Policía indaga incendio de siete embarcaciones en el varadero de los pescadores en Playas Villamil

Según las primeras investigaciones realizadas por la Policía, el hecho habría sido provocado por extorsionadores que habían amenazado.  

En el lugar del incendio se desplegaron uniformados

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 oct 2025 - 08:23

Unirse a Whatsapp

Siete embarcaciones artesanales fueron quemadas en General Villamil Playas, en Guayas.  El incendio ocurrió en el varadero de los pescadores, al sur de la playa, y la Policía investiga el hecho ocurrido el martes 29 de octubre del 2025.

Según las primeras investigaciones, el hecho habría sido provocado por extorsionadores. Los pescadores indicaron que los supuestos vacunadores desde hace meses los venían amenazando y cobrando dinero a cambio de dejarlos trabajar en el mar.

Las pérdidas materiales de este incendio superan los USD 5 000 por embarcación. Los testimonios de los pescadores servirán para tener un seguimiento de las amenazas registradas en las últimas semanas. 

La intervención de los bomberos fue fundamental para evitar que el fuego se extienda a otras embarcaciones que estaban en el lugar. 

Te puede interesar