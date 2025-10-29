Policía indaga incendio de siete embarcaciones en el varadero de los pescadores en Playas Villamil

Siete embarcaciones artesanales fueron quemadas en General Villamil Playas, en Guayas. El incendio ocurrió en el varadero de los pescadores, al sur de la playa, y la Policía investiga el hecho ocurrido el martes 29 de octubre del 2025.

Según las primeras investigaciones, el hecho habría sido provocado por extorsionadores. Los pescadores indicaron que los supuestos vacunadores desde hace meses los venían amenazando y cobrando dinero a cambio de dejarlos trabajar en el mar.

Las pérdidas materiales de este incendio superan los USD 5 000 por embarcación. Los testimonios de los pescadores servirán para tener un seguimiento de las amenazas registradas en las últimas semanas.

La intervención de los bomberos fue fundamental para evitar que el fuego se extienda a otras embarcaciones que estaban en el lugar.