Gobierno asegura que las operaciones militares se realizan en territorio ecuatoriano

El Ministerio indicó que continuarán las operaciones en la frontera con Colombia.

El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó este martes 17 de marzo del 2026 que las operaciones militares que llevan adelante las Fuerzas Armadas en la zona de frontera se realizan exclusivamente en territorio ecuatoriano.

En un comunicado, esa cartera de Estado señaló que los ataques militares están exclusivamente dirigidos a los grupos armados irregulares, el narcotráfico y las economías ilícitas que operan en la frontera.

Defensa también confirmó que los ataques continuarán contra las estructuras criminales en Ecuador. El Gobierno ecuatoriano señaló que realiza los ataques en la zona de frontera, utilizando cooperación internacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, una vez que se encontró una "bomba tirada de un avión en territorio colombiano", indicó el Primer Mandatario.

"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario durante un consejo de ministros.