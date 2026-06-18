Reimberg anuncia cómo operarán las fuerzas armadas extranjeras en Ecuador

El Gobierno de Ecuador decretó un nuevo conflicto armado interno en el país.

Las fuerzas armadas extranjeras podrán actuar en Ecuador como respaldo a las nacionales, según el Decreto emitido este jueves 18 de junio de 2026.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, el trabajo del personal extranjero será únicamente junto a los uniformados ecuatorianos.

El personal de apoyo de otros países no podrá operar por su cuenta, detalló Reimberg en una entrevista radial.

Aunque Reimberg no anunció cuándo llegarán los equipos de fuerzas armadas extranjeras, dijo que será "muy muy pronto".

El ministro del Interior agregó que la medida del nuevo conflicto armado interno responde a "la confianza que tiene Estados Unidos en un presidente".

"Estamos hablando de que las fuerzas del orden vienen a neutralizar un problema", dijo Reimberg.

"La paciencia llegó a su límite. Hoy el trato es distinto. Somos Policía y Fuerzas Armadas contra los delincuentes y ahí nos vamos a dar". John Reimberg

Según el ministro, el Decreto otorga "facilidades para que puedan exterminar el problema, que es atacar a estos grupos delictivos con toda la fuerza".

Reimberg aseguró que en lo que va del año se han abatido a más de 170 "delincuentes".

"Es la facilidad para que no quieran un fiscal o un juez a quererme meter preso a un policía por hacer uso progresivo de la fuerza", apuntó Reimberg.