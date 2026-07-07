El futbolista belga Amadou Onana es baja por lesión para el resto del Mundial

Octavos de final - Estados Unidos vs. Bélgica - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 6 de julio de 2026. Amadou Onana, de Bélgica, reacciona tras sufrir una lesión.

El mediocampista Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y es baja confirmada para el resto del Mundial, anunció la Federación Belga de Fútbol este martes.

El diagnóstico hace pensar en un tiempo prolongado de baja, pero por ahora sin estimación oficial.

El jugador fue sustituido por esa lesión el lunes en Seattle, apenas transcurridos 20 minutos del duelo de octavos de final que Bélgica ganó 4-1 a Estados Unidos para citarse con España este viernes en los cuartos de final.

El seleccionador francés de Bélgica, Rudi Garcia, había avanzado ya en un primer momento que temía por una "lesión seria" de su jugador.

"Las pruebas médicas confirmaron desgraciadamente que Amadou sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. Es una malísima noticia, tanto para él personalmente como para el equipo", indicó el médico de la selección belga, Brahim Hacene.

"De acuerdo con el jugador y con su club (el Aston Villa inglés), se ha decidido que Amadou siga junto al grupo al menos hasta el final de los cuartos de final" contra los españoles, precisó la Federación Belga en su comunicado.

La lesión de Onana, de 24 años, es un golpe duro para los belgas ya que es uno de los líderes de su vestuario.

Sus compañeros se apresuraron tras el pitazo final en el partido ante Estados Unidos en ir a consolar al volante defensivo, muy apreciado por el resto del plantel.

Bélgica comenzó el Mundial a medio gas, pero después de una gran remontada ante Senegal en dieciseisavos de final y la goleada a Estados Unidos en octavos, ha visto dispararse las expectativas antes de hacer frente en Los Ángeles a España, la vigente campeona de Europa.