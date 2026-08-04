Hallan el cuerpo de una mujer en la Panamericana Sur, sector Cutuglagua

EL cuerpo de una mujer fue hallado en la Panamericana Sur, en el sector de Cutuglagua.

El cuerpo de una mujer fue hallado en la Panamericana Sur, en el sector de Cutuglagua, en el cantón Mejía, la mañana de este martes 4 de agosto de 2026.

Las autoridades acudieron al sitio tras la alerta de la comunidad. El cuerpo fue hallado boca abajo a un lado de la vía, al sur de Quito.

Uno de los oficiales que acudió al lugar del crimen relató a Teleamazonas que el cuerpo hallado corresponde a una mujer joven, de entre 20 y 25 años.

Las autoridades no hallaron heridas visibles ni signos de tortura, por lo que se investigan las causas de su muerte.

Una semana atrás un hombre decapitado fue hallado colgando de un puente en la avenida Simón Bolívar, en el ingreso a Llano Chico.

A raíz de este hehco de violencia, el Gobierno dispuso un Plan de Seguridad para la capital ecuatoriana que arrancó con operativos en las calles desde la noche del 3 de agosto.

El presidente de la República, Daniel Noboa, informó que inicialmente fueron desplegados 2 000 policías y 2 000 militares para intervenciones en la capital.