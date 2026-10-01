EE.UU. requerirá redes sociales públicas a nuevos grupos de solicitantes de visa

Desde este 1 de octubre, los solicitantes de visas I, TN y TD deberán mantener públicas sus redes sociales durante el proceso de evaluación para ingresar a Estados Unidos.

Estados Unidos amplió desde este 1 de octubre de 2026 la revisión de redes sociales para solicitantes de visas I, TN y TD. Quienes tramiten estas categorías deberán configurar sus perfiles como públicos o abiertos durante el proceso de evaluación y verificación consular.

¿Quiénes deberán tener sus redes públicas?

Visa I: representantes de medios de comunicación extranjeros.

representantes de medios de comunicación extranjeros. Visa TN: determinados profesionales ciudadanos de Canadá y México que trabajan bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

determinados profesionales ciudadanos de Canadá y México que trabajan bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Visa TD: dependientes de profesionales TN, como cónyuges e hijos menores de edad.

Los solicitantes deberán revisar la configuración de privacidad de sus cuentas para permitir que la información esté disponible durante el proceso de evaluación de la visa.

La revisión ya se aplicaba a otras visas

La medida no comienza desde cero. Estados Unidos ya aplicaba este tipo de revisión a otras categorías, entre ellas visas para estudiantes, trabajadores temporales, visitantes de intercambio, prometidos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores religiosos, testigos e informantes, entre otros.

Entre esas categorías consisten las F-1, M-1, F-2 y M-2 para estudiantes y dependientes; H-1B, H-3 y H-4 para determinados trabajadores; J-1 y J-2 para intercambio; y K-1, K-2 y K-3 para prometidos y dependientes.

¿Por qué revisan las redes sociales?

Según la información del Departamento de Estado, la presencia en línea forma parte de las fuentes disponibles para evaluar a los solicitantes y detectar posibles motivos de inadmisibilidad, incluidos riesgos para la seguridad nacional o pública.

La nueva disposición no afecta a todas las visas estadounidenses. El cambio de este 1 de octubre incorpora específicamente a las categorías I, TN y TD al esquema de revisión que ya se aplicaba a otros tipos de visado.