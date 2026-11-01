Activan Alerta Emilia en Napo por la desaparición de Flor y Leodan Andi Alvarado

Las autoridades de Ecuador activaron el protocolo nacional de Alerta Emilia tras reportarse la desaparición de los hermanos Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8 años de edad.

Ambos menores permanecen desaparecidos desde el viernes 30 de octubre de 2026 en el sector Santa Rosa, perteneciente al cantón Tena, provincia de Napo.

La información difundida por la Policía Nacional indica que ambos menores salieron aproximadamente a las 10:30 de la Unidad Educativa Elicio Olalla y no llegaron a su domicilio. Desde ese momento y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Rasgos físicos y vestimenta de los menores de edad

Para facilitar la identificación por parte de la ciudadanía y agilizar las tareas de búsqueda, las instituciones difundieron datos y características de ambos hermanos:

Flor Aracely Andi Alvarado (11 años): Mide 150 cm, tiene tez trigueña, ojos negros y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantalón de color no especificado y zapatos blancos.

Mide 150 cm, tiene tez trigueña, ojos negros y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantalón de color no especificado y zapatos blancos. Leodan Bolívar Andi Alvarado (8 años): Mide 130 cm, tiene tez trigueña, ojos negros y cabello negro. Vestía una camiseta blanca, pantalón de color no especificado y zapatos blancos.

Las autoridades confirman que ninguno de los dos menores presenta antecedentes de enfermedades o discapacidades.

Si usted cuenta con información verídica que permita dar con la ubicación de Flor Aracely y Leodan Bolívar, comuníquese inmediatamente a la línea de emergencia 9-1-1 o al número 1800 DELITO (335486).