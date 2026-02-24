La Policía Nacional investiga el hallazgo de cuatro restos humanos en Loja

La Policía Nacional abrió una investigación para determinar las causas de estas muertes violentas.

Un macabro hallazgo conmocionó a habitantes de Loja. Cuatro cabezas humanas fueron encontradas dentro de dos baldes plásticos abandonados en una vía del sector Puente Viejo, parroquia El Rosario, en el cantón Chaguarpamba.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 16:00 del domingo 22 de febrero de 2026, cuando personas, que transitaban por la zona, observaron los recipientes cerrados a un costado del camino y alertaron a la Policía Nacional.

Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que dentro de los baldes se encontraban los restos humanos. Todas las víctimas eran hombres.

Uno de los envases tenía adherido un panfleto con un mensaje amenazante escrito a mano: ‘Prohibido robar’. El comandante de la Subzona Loja, Washington Chugá, informó que unidades especializadas iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso.

Como el hallazgo ocurrió en una zona limítrofe con la provincia de El Oro, personal policial de esa jurisdicción también colabora en las pesquisas.

Personal de Criminalística acudió al lugar para realizar el levantamiento. Ahí se constató que tres de las piezas presentaban orificios provocados por proyectiles de arma de fuego.

Las evidencias fueron trasladadas al Centro Forense de Loja, donde se efectuarán pericias para determinar la identidad de las víctimas y las causas de muerte.

No es la primera vez que ocurre un hallazgo similar. En 2025 se registró en la misma zona el hallazgo de un cuerpo embalado en plástico.