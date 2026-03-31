Esto se sabe del asesinato de un hombre en Carcelén Bajo

Un hombre fue víctima de un asalto en Carcelén, en Quito

Un hombre falleció tras ser víctima de un asalto en el sector de Carcelén en el norte de Quito. El hecho violento ocurrió la noche del lunes 30 de marzo del 2026

Imágenes muestran el momento en el que la víctima caminaba por una de las calles del sector cuando dos hombres motorizados se acercan para robarle sus pertenencias.

El hombre puso resistencia y los antisociales le dispararon en el pecho. Su cuerpo quedó tendido en la calzada. Personal de Criminalística llegó al sitio para el levantamiento del cadáver y para recabar indicios de esta investigación.

Moradores piden más seguridad en la zona

Los moradores del sector piden a las autoridades que se incrementen los controles y patrullajes en la zona, en la que se han incrementado los hechos violentos.

Denuncian que en las mañanas o en las tardes son víctimas de robos o asaltos a mano armada en el sector. Además, indican que en los parques, hay presencia de jóvenes consumiendo estupefacientes.