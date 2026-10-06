EE.UU. traslada drones MQ-9 Reaper a Ecuador y Colombia para operaciones contra el narcotráfico

Estados Unidos trasladó un número reducido de drones MQ-9 Reaper desde África hacia Ecuador y Colombia, según The New York Times.

Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Ecuador y Colombia como parte de sus operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina, según reveló este martes 6 de octubre The New York Times.

El diario estadounidense citó a funcionarios de ese país que conocían la decisión. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente cuántos drones fueron enviados a cada país, aunque las fuentes señalaron que se trata de un número reducido.

El traslado forma parte de un mayor despliegue estadounidense en la región y de la cooperación con Ecuador y Colombia para operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico.

¿Qué son los drones MQ-9 Reaper?

Los MQ-9 Reaper son aeronaves pilotadas de manera remota utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero también tienen capacidad para realizar ataques de precisión.

De acuerdo con información oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, estos drones pueden volar hasta unos 15 240 metros de altura, tienen un alcance superior a los 1 800 kilómetros y pueden portar misiles Hellfire y distintos tipos de bombas guiadas.

Su operación se realiza de forma remota y generalmente requiere de un piloto y un operador de sensores.

Fueron trasladados desde operaciones en África

Según The New York Times, los drones enviados a Ecuador y Colombia fueron trasladados desde África, donde Estados Unidos los había utilizado en operaciones contra Al Shabab, organización armada que opera principalmente en Somalia.

El movimiento refleja un cambio en la ubicación de parte de estos recursos militares hacia América Latina, en medio del enfoque de Washington sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

El MQ-9 fue utilizado en la operación contra Qasem Soleimani

Este modelo de dron también ha sido utilizado por Estados Unidos en operaciones militares de alto perfil.

En enero de 2020, Estados Unidos ejecutó un ataque en Irak en el que murió Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. El Departamento de Defensa estadounidense confirmó entonces que la operación fue ordenada por el presidente de ese país.

Los MQ-9 Reaper pueden realizar tareas de vigilancia, reconocimiento y ataques de precisión, de acuerdo con la Fuerza Aérea estadounidense. AFP.

The New York Times señala al MQ-9 Reaper como el tipo de aeronave utilizada en esa operación.

¿Cuánto cuesta un MQ-9 Reaper?

El costo depende de la configuración y del equipamiento incluido. El New York Times informó que estos aviones pueden alcanzar un valor de hasta USD 50 millones.

Hasta este martes 6 de octubre, las autoridades ecuatorianas no han detallado públicamente en qué lugar se encuentran los drones, cuántos fueron destinados específicamente a Ecuador ni las características operativas de las misiones que realizarán en el país.