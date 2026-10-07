Cae alias 'El Parce', cabecilla de 'Los Lobos' en Quito: operaba en cuatro provincias del Ecuador

El ministerio del Interio informó sobre la captura de alias 'El Parce', cabeccilla de una facción de 'Los Lobos' que operaba en cuatro en cuatro provincias de Ecuador.

Un duro golpe a las estructuras financieras del crimen organizado asestó la Policía Nacional tras la ejecución de la Operación Gran Fénix – Horizonte.

El operativo, desarrollado tras 12 meses de investigaciones continuas, permitió la captura de Jonathan Obed Cepeda Reza, alias “El Parce”.

El sospechoso es señalado como el cabecilla de una facción del grupo delictivo 'Los Lobos'; fue detenido junto a otros diez integrantes de la organización.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la estructura criminal operaba estratégicamente en cuatro provincias del país: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena.

Entre los capturados también consta la hermana de alias "El Parce", quien desempeñaba un rol clave en la logística al estar vinculado directamente con abastecedores en el norte del territorio ecuatoriano.

Asimismo, las autoridades informaron que movía más de 2 millones de dólares en actividades ilícitas. Ministerio del Interior

Lavado de activos y economía criminal

Según los informes de inteligencia policial, alias “El Parce” dirigió personalmente el engranaje económico y el blanqueo de capitales de la banda.

Mediante transferencias informales y depósitos bancarios, la red criminal movió más de 2 millones de dólares .

Los ingresos de esta facción provenían de múltiples delitos relacionados:

Extorsión a comerciantes y residentes.

a comerciantes y residentes. Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización (drogas).

(drogas). Robo de personas.

En Quito, la banda mantenía operaciones delictivas en los distritos La Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Eloy Alfaro y Los Chillos.

Además, extendieron sus tentáculos hacia los cantones de Salcedo, Ambato y Salinas.

Indicios incautados

La intervención simultánea requirió el despliegue de 100 efectivos de la Policía Nacional y el acompañamiento de 14 fiscales, quienes ejecutaron 15 allanamientos en los puntos identificados durante el año de seguimiento.

Entre las evidencias e indicios levantados durante la incursión constan:

60 kilos de droga (marihuana y éxtasis).

(marihuana y éxtasis). Dinero en efectivo en distintas denominaciones.

en distintas denominaciones. 6 vehículos retenidos que eran utilizados para la logística y movilización de la estructura.

El titular de la cartera de Estado enfatizó que estas responden a las disposiciones del presidente Daniel Noboa para la protección integral de la capital.

La Policía Nacional informó que las investigaciones e intervenciones en torno a este caso continúan en desarrollo.