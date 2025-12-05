Hombres disfrazados de policías y militares asesinaron a dos personas en una urbanización

Dos hombres fueron asesinados en un ataque armado al interior de una urbanización.

Dos personas fueron asesinadas la madrugada de este viernes 5 de diciembre al interior de una urbanización privada en la vía a Salitre. Hombres disfrazados de policías y militares participaron en este hecho violento.

El crimen ocurrió pasadas las 02:30. Según moradores del lugar, los armados ingresaron en dos vehículos simulando un operativo de seguridad. Los guardias de la urbanización señalaron que en los autos pasaron más de 20 personas.

Al darse cuenta de que las credenciales son falsas y tratar de impedir el ingreso, los guardias de seguridad fueron amedrentados y golpeados en el piso frente a la garita.

Los armados se dirigieron hacia una vivienda en la que se hallaba una familia durmiendo y empezaron a disparar. Un hombre fue asesinado en el lugar y otro intentó escapar, pero los atacantes lo siguieron y lo acribillaron en la vía.

Vecinos de la urbanización cuentan que escucharon al menos 10 disparos durante el ataque armado. De las víctimas se conoce que arrendaban la vivienda desde hace unos meses.

Las autoridades investigan las causas del crimen y si los atacantes eran miembros de algún grupo delictivo organizado.