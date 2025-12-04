El Ministro del Interior difunde primera foto panorámica de la Cárcel del Encuentro en Ecuador

John Reimberg, ministro del Interior, publicó este 4 de diciembre del 2025 en su cuenta X una imagen panorámica de la Cárcel del Encuentro. Lo hizo con un mensaje: "Foto mata cuento. Tengan”, puso. La difusión de la fotografía se hizo tras una ola de críticas que recibió el Gobierno por poner en funcionamiento la cárcel sin que la construcción haya finalizado.

Por decisión del Gobierno, los reclusos empezaron a llegar a este centro carcelario el pasado 10 de noviembre de 2025 esto a pesar de que aún se ejecutaban obras en la infraestructura. Esto se evidenció en imágenes difundidas por el propio Gobierno.

El pasado 12 de noviembre de 2025, el propio presidente Daniel Noboa reconoció en una entrevista que el centro de detención tenía un avance de apenas el 35 % y anunció que tomaría un par de semanas terminar los trabajos complementarios. “La cárcel no está al 100 %, está al 35 % o 40 %. En dos semanas estará al 80 %”, dijo el primer mandatario.

Entre los detenidos en este centro carcelario está el exasambleísta Pablo Muentes, sentenciado por el caso Purga, y alias ‘Invisible’, condenado por el asesinato de Fernando Villavicencio. También el exvicepresidente Jorge Glas.

Junto a ellos también ingresaron alias ‘Palanqueta’, cabecilla de Los Lobos, y alias ‘Monstruo de Machala’. Según el Gobierno, todos los presos cuentan con condiciones adecuadas y atención médica.

La Cárcel del Encuentro alberga ya a más de 300 reclusos y cuenta con tecnología de seguridad avanzada para evitar el ingreso de objetos prohibidos. Este nuevo centro de máxima seguridad, con capacidad para 800 personas, forma parte de la estrategia nacional para el control penitenciario