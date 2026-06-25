Asaltantes roban y embisten con su moto a una mujer en el Quito Tenis
Una joven fue embestida con una motocicleta por dos hombres que le robaron sus pertenencias en el sector del Quito Tenis.
Moradores del sector Quito Tennis registran un asalto a una mujer.
Captura de pantalla
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Actualizado:
25 jun 2026 - 14:54
Las imágenes impactan e indignan. Dos hombres acorralan a una mujer, le roban sus pertenencias y, además, la embisten con su motocicleta en el sector Quito Tenis.
El momento fue grabado por moradores del sector y se difundió este jueves 25 de junio de 2026.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Agustín Azcúnaga y Av. Brasil, en el norte de Quito.
La Policía Nacional informó que por suceso no se presentó una denuncia formal, hasta la tarde de este jueves. Tampoco existió ninguna alerta en el momento a través de los chats comunitarios o del ECU 911.
Sin embargo, las autoridades indicaron que tienen conocimiento del modus operandi de los asaltantes en el sector. Frente a ello desarrollarán las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los hombres, ya que este hecho no es aislado.
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