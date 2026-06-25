Asaltantes roban y embisten con su moto a una mujer en el Quito Tenis

Las imágenes impactan e indignan. Dos hombres acorralan a una mujer, le roban sus pertenencias y, además, la embisten con su motocicleta en el sector Quito Tenis.

El momento fue grabado por moradores del sector y se difundió este jueves 25 de junio de 2026.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Agustín Azcúnaga y Av. Brasil, en el norte de Quito.

La Policía Nacional informó que por suceso no se presentó una denuncia formal, hasta la tarde de este jueves. Tampoco existió ninguna alerta en el momento a través de los chats comunitarios o del ECU 911.

Sin embargo, las autoridades indicaron que tienen conocimiento del modus operandi de los asaltantes en el sector. Frente a ello desarrollarán las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los hombres, ya que este hecho no es aislado.