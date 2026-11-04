Jacobo Bucaram es detenido en Guayaquil tras alerta roja de Interpol y será extraditado a EE.UU.
Junto al hijo del expresidente Abdalá Bucaram cayeron otros dos implicados en el operativo desplegado en Guayaquil, según informó el Ministerio del Interior.
Jacobo Bucarám fue detenido este miércoles 4 de noviembre en Guayaquil.
X John Reimberg
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Actualizado:
04 nov 2026 - 17:14
En un operativo ejecutado por la Policía Nacional en Guayaquil, se logró la detención de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente de la República, Abadalá Bucaram, quien contaba con una Notificación Roja de Interpol y era requerida por la justicia de Estados Unidos.
Junto a Bucaram, las autoridades aprehendieron a otras dos personas presuntamente vinculadas al mismo caso.
Extradición y cargo del Ministerio del Interior
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los tres ciudadanos capturados serán enviados a Estados Unidos conforme al procedimiento legal correspondiente.
A través de sus canales oficiales, el funcionario enfatizó la postura del régimen frente a estos procedimientos judiciales:
"El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder" .John Reimberg, ministro del Interior
Reimberg destacó que las capturas responden al trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad.
Expresidente Bucaram reacciona
Tras la detención de Jacobo Bucaram, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram se pronunció en redes sociales:
"Nuevamente la Romo. Hace detener a mi hijo con boleta roja de interpol sin siquiera mi hijo saber de que se trata..."Abadalá Bucaram, expresidente y padre de Jacobo Bucaram.
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