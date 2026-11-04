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Seguridad

Policía reportó tres muertes violentas durante el último feriado en Quito

Esta cifra representa una reducción del 60% en homicidios intencionales durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia en comparación con 2025, según la Policía Nacional. 

Feriado en Quito cierra con 64 detenidos y una reducción del 60% en homicidios, según informó la Policía Nacional este 4 de noviembre.

Policía Nacional

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

04 nov 2026 - 16:47

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La Policía Nacional presentó el balance de crímenes, delitos, acciones preventivas y operativas ejecutadas en Quito durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

El operativo, que se extendió desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026, dejó resultados, según la Policía, en la reducción de la violencia y la delincuencia en la capital.

Muertes violentas y eventos delictivos

Entre los datos más sobresalientes del reporte consta una reducción del 60% en los homicidios intencionales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante estos cuatro días de asueto se registraron 3 casos de muertes violentas en Quito, a diferencia de los 5 homicidios contabilizados en el feriado de 2025.

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La Policía reportó una baja del 45% en delitos durante el asueto en Quito.Policía Nacional

Asimismo, los eventos de inseguridad disminuyeron en un 45%, pasando de 104 casos en 2025 a 57 en 2026, lo que representa una baja de 47 incidentes en la ciudad.

Durante este último feriado en Quito, la institución desplegó a 200 gendarmes. 

Detenidos, armas y vehículos recuperados

Como resultado de las intervenciones y controles en territorio, las autoridades reportaron:

  • 64 personas aprehendidas y detenidas por diversas causas.
  • 8 armas decomisadas en total (4 armas de fuego y 4 armas blancas).
  • 3 vehículos recuperados y 8 retenidos.
  • 4 motocicletas recuperadas y 2 retenidas.

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