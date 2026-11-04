Policía reportó tres muertes violentas durante el último feriado en Quito

Feriado en Quito cierra con 64 detenidos y una reducción del 60% en homicidios, según informó la Policía Nacional este 4 de noviembre.

La Policía Nacional presentó el balance de crímenes, delitos, acciones preventivas y operativas ejecutadas en Quito durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

El operativo, que se extendió desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026, dejó resultados, según la Policía, en la reducción de la violencia y la delincuencia en la capital.

Muertes violentas y eventos delictivos

Entre los datos más sobresalientes del reporte consta una reducción del 60% en los homicidios intencionales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante estos cuatro días de asueto se registraron 3 casos de muertes violentas en Quito, a diferencia de los 5 homicidios contabilizados en el feriado de 2025.

La Policía reportó una baja del 45% en delitos durante el asueto en Quito. Policía Nacional

Asimismo, los eventos de inseguridad disminuyeron en un 45%, pasando de 104 casos en 2025 a 57 en 2026, lo que representa una baja de 47 incidentes en la ciudad.

Durante este último feriado en Quito, la institución desplegó a 5 200 gendarmes.

Detenidos, armas y vehículos recuperados

Como resultado de las intervenciones y controles en territorio, las autoridades reportaron: