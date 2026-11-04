Policía reportó tres muertes violentas durante el último feriado en Quito
Esta cifra representa una reducción del 60% en homicidios intencionales durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia en comparación con 2025, según la Policía Nacional.
Feriado en Quito cierra con 64 detenidos y una reducción del 60% en homicidios, según informó la Policía Nacional este 4 de noviembre.
Policía Nacional
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Actualizado:
04 nov 2026 - 16:47
La Policía Nacional presentó el balance de crímenes, delitos, acciones preventivas y operativas ejecutadas en Quito durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.
El operativo, que se extendió desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026, dejó resultados, según la Policía, en la reducción de la violencia y la delincuencia en la capital.
Muertes violentas y eventos delictivos
Entre los datos más sobresalientes del reporte consta una reducción del 60% en los homicidios intencionales en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Durante estos cuatro días de asueto se registraron 3 casos de muertes violentas en Quito, a diferencia de los 5 homicidios contabilizados en el feriado de 2025.
Asimismo, los eventos de inseguridad disminuyeron en un 45%, pasando de 104 casos en 2025 a 57 en 2026, lo que representa una baja de 47 incidentes en la ciudad.
Durante este último feriado en Quito, la institución desplegó a 5 200 gendarmes.
Detenidos, armas y vehículos recuperados
Como resultado de las intervenciones y controles en territorio, las autoridades reportaron:
- 64 personas aprehendidas y detenidas por diversas causas.
- 8 armas decomisadas en total (4 armas de fuego y 4 armas blancas).
- 3 vehículos recuperados y 8 retenidos.
- 4 motocicletas recuperadas y 2 retenidas.
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