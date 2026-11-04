Cámaras captan asalto en Quito; los sospechosos fueron detenidos e iban a ser linchados

Dos presuntos antisociales fueron detenido en el sector de Cotocollao tras asaltar un local comercial en el norte de Quito.

La inseguridad en Quito no da tregua. Dos presuntos antisociales asaltaron un local en el norte de la capital; sin embargo, la Policía Nacional logró capturarlos tras recibir una denuncia del robo.

Las autoridades dieron a conocer este miércoles 4 de noviembre de 2026, que el hecho delictivo se suscitó la noche de este lunes 2 de noviembre.

De acuerdo con el reporte polical al que tuvo acceso Teleamazonas, la Policía Nacional recibió una alerta sobre un presunto robo a mano armado al interior de un local comercial.

De acuerdo con la Policía Nacional, ambos habrían robado dinero en efectivos y celulares. Policía Nacional

Robo a mano armado e intervención policial

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, dos hombres armados ingresaron al inmueble y amenazaron a los presentes para robarles dinero en efectivo y celulares.

Tras la alerta emitida por el ECU 911, los gendarmes desplegaron un operativo de búsqueda que permitió interceptar a los sospechosos a la altura de las calles Diego Vázquez de Cepeda y Sabanilla.

Durante el registro corporal, los uniformados hallaron en poder de los implicados un arma de fuego cargada con dos cartuchos sin percutir.

Asalto quedó grabado

El hecho delictivo quedó grabado por las cámaras del local, donde se ve como los sospechosos apuntan con armas a las personas que están al interior.

Sin embargo, una de las víctimas decide forcejear y enfrentarse a los antisociales.

Cámaras captaron el momento del asalto al interior del local comercial en el sector de Cococollado, en el norte de Quito.

Sobre los aprehendidos

Los detenidos fueron identificados como Edison C. y Jordan R., que de acuerdo a los registros policiales, ambos registran antecedentes.

El primero registra por robo, mientras que el segundo por: secuestro, extorsión y tráfico ilícitio de sustancias sujetas a fiscalización.

Uno de los indicios que encontró la Policía Nacional fue un arma de fuego y municiones durante la detención de los sospechosos. Policía Nacional

Intento de linchamiento

En el lugar donde se cometió el delito, la Policía constató que la motocicleta donde se movilizaban los sospechosos tenía una alerta por robo.

Durante el procedimiento, moradores agredieron a los sospechosos e intenaron incendiar la moto.

Ante el intento de linchamiento, la Policía Nacioanl intervino y trasladó a los presuntos delincuentes a la unidad de flagrancia de la Fiscalía donde quedaron en manos de las autoridades competentes.