Madre de Colón Pico fue atacada en Santo Domingo; adolescente de 15 años procesado

Dos hombres fueron detenidos por el ataque armado contra la madre de Colón Pico.

Alida S., madre del cabecilla de Los Lobos Fabricio Colón Pico, fue atacada por armados el miércoles 10 de septiembre del 2025. Dos hombres, uno de ellos menor de edad, están procesados por tentativa de asesinato.

La mujer conocida 'La Enjoyada' se movilizaba en un vehículo por la cooperativa Che Guevara, de Santo Domingo de los Tsáchilas. Armados interceptaron el automotor y dispararon.

De acuerdo a la Fiscalía, policías recibieron una alerta del ECU 911 sobre personas armadas en el sector. Al realizar el patrullaje identificaron un vehículo que circulaba a gran velocidad en sentido contrario, seguido por una motocicleta con dos ocupantes.

Los armados al notar la presencia policial aceleraron. Tras una persecución detuvieron a Steeven A. y a un adolescente de 15 años, quienes habrían efectuado disparos contra el vehículo.

'La Enjoyada' salió ilesa, pero el conductor resultó herido. Mientras que los dos detenidos enfrentaron una audiencia, donde los jueces dictaron prisión preventiva para Steeven A. e internamiento preventivo para el adolescente.

La Fiscalía informó que se investiga este caso por el presunto delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, inciso primero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 39 del mismo cuerpo legal, que tipifica la tentativa.

En el primer caso podrían enfrentar de 22 a 26 años de cárcel. Mientras que por tentativa de asesinato, la normativa establece una pena de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado.