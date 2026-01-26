Ocho personas asesinadas en ataques armados en menos de tres horas en Manabí

Al menos ocho personas murieron en ataques armados en menos de tres horas en la provincia de Manabí.

Al menos ocho personas fueron asesinadas en ataques armados en la provincia de Manabí. Los crímenes se registraron en menos de tres horas, la noche del domingo 25 de enero de 2026.

Un ataque armado se registró en Montecristi cerca de las 23:00. Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas, de acuerdo con los informes preliminares.

El ataque armado se registró en el sector de Leonidas Proaño, cerca de la salida de los buses. Hombres no identificados arribaron al lugar y dispararon contra una docena de personas que se encontraban en el sitio.

Luego de la ráfaga de disparos los atacantes encendieron fuego a una camioneta y huyeron del lugar.

También en el cantón Montecristi, en el sector de Los Artesanos, una pareja fue asesinada por hombres armados.

Mientras tanto, en el barrio 12 de Octubre, en Tarqui, fue asesinada una persona. El atacante fue detenido portando una alimentadora 9 milímetros, según reveló Jaime Salgado, jefe de Policía del distrito Manta.

Cerca de las 20:00 un hombre armado irrumpió en una fiesta de cumpleaños dentro de una vivienda y asesinó con varios disparos a un hombre de 27 años.

Según Salgado, los asistentes de la fiesta golpearon al atacante hasta que llegó la Policía Nacional y lo trasladó con custodia hasta una casa de salud.

Manabí es una de las nueve provincias que permancen bajo estado de excepción por la creciente ola de violencia e inseguridad desde el 1 de enero de 2026, junto a Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.