Así fue la gira del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo por los clubes de Ecuador 

El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en un recorrido en Guayaquil City

La presencia del cuerpo técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, encabezado por Marcelo Gallardo, en las instalaciones de los principales clubes del país representa un cambio profundo en la relación institucional entre el combinado nacional y el torneo local.

A través de visitas estratégicas a centros de entrenamiento en Guayaquil, Quito y Ambato, el comando técnico busca consolidar un puente directo de comunicación y trabajo colaborativo con las dirigencias y entrenadores de los equipos ecuatorianos.

Esta gira territorial no responde únicamente a un ejercicio de cortesía, sino a una estrategia metodológica para relevar de primera mano las condiciones estructurales de las divisiones formativas y el desarrollo cotidiano de los talentos.

Al interiorizarse en los complejos deportivos y conocer la realidad operativa de las instituciones, el cuerpo técnico de La Tri establece un diagnóstico preciso sobre cómo se están formando las futuras promesas del balompié nacional.

Asimismo, estos recorridos permiten alinear los criterios de exigencia física, táctica y mental entre el fútbol de clubes y las exigencias del combinado absoluto.

El intercambio de conceptos con los cuerpos técnicos locales facilita la unificación de metodologías de trabajo, optimizando el seguimiento periódico de los futbolistas que integran el universo seleccionable en las diferentes categorías.

El impacto de este acercamiento fortalece la confianza mutua y revaloriza el trabajo silencioso que se realiza en el torneo doméstico y sus respectivas canteras. Al sentirse respaldados y escuchados por la cúpula de la selección mayor, los clubes encuentran un incentivo adicional para potenciar sus estructuras competitivas y aportar jugadores con mayores herramientas técnicas al proceso nacional.

Con esta hoja de ruta, la gestión de Marcelo Gallardo al frente de la selección nacional demuestra un firme compromiso con la descentralización del seguimiento deportivo y el fortalecimiento integral del fútbol ecuatoriano.

La consolidación de esta alianza estratégica sienta bases sólidas para el futuro, garantizando que el éxito de La Tri se construya desde los cimientos mismos de cada institución del país.