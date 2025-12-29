Ministerio del Interior recuerda que está prohibido el uso de balizas en vehículos particulares

Está prohibido el uso en vehículos particulares de balizas y dispositivos utilizados por las FF.AA y Policía Nacional. Habrá operativos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio del Interior advirtió este lunes 29 de diciembre del 2025 que está prohibido el uso, instalación o mantenimiento de balizas, dispositivos luminosos, distintivos u otros sistemas similares utilizados por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional en vehículos particulares en Ecuador.

La entidad estatal también pidió a los prestadores del servicio de blindaje automotriz para que eviten la instalación de estos elementos y de otros de uso exclusivo de las entidades estatales de seguridad ciudadana. Esto por el reporte de varios hechos delictivos en los que se advirtió el uso de estos dispositivos.

La prohibición consta en el artículo 83, numeral 29, de la Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se establecen las sanciones correspondientes para quienes incumplan esta disposición.

Esta medida tiene como finalidad prevenir el uso indebido de elementos destinados únicamente a vehículos autorizados que cumplen funciones oficiales de seguridad y emergencia.