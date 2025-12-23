'Hay más jueces presionados', dice Felipe Rodríguez sobre caso que salpica a Mario Godoy

"Tendrá que seguir explotando. Hay más jueces presionados, anticorrupción y de las unidades normales". Con estas palabras, el abogado penalista Felipe Rodríguez advirtió que el sistema de justicia sigue contaminado por el crimen organizado.

Sus declaraciones las realizó en exclusiva el lunes 22 de diciembre del 2025 en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, en el marco del análisis del caso Mario Godoy.

"Después que vivimos el caso Metástasis, Purga, Plaga y nos dimos cuenta como el crimen organizado está enquistado en la justicia. Creímos que era el fin, el gran triunfo de Diana Salazar al desenmascarar como el narcotráfico se había metido en el sistema de justicia, pero vemos que nada ha pasado", señaló el abogado.

También, Rodríguez cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado pues afirma que "en casos menos relevante y escandalosos" realizó allanamientos y detenciones, pero en este caso "no ha hecho nada".

El penalista afirmó que existen "muchísimas cosas en el caso Godoy que no se están mencionando" y que el Presidente de la Judicatura tiene un pasado de "defensa de narcotraficantes".

"Godoy tiene un pasado y ese pasado es la defensa de narcotraficantes. Se casó con alguien que llegó a defender a narcotraficantes (...) a lo que no tiene derecho un abogado, que está relacionado con el crimen organizado, es a dirigir el máximo órgano de administración de justicia" Felipe Rodríguez, abogado penalista

Felipe Rodríguez además confirmó que el juez Carlos Serrano está fuera del país y existen más audios, que podrían hacerse públicos. Este martes 23 de diciembre del 2025, Rodríguez acudió a la Fiscalía a rendir versión por este caso.

'Quieren construir un relato, yo en los audios no aparezco'

A la par, Mario Godoy, presidente de la Judicatura, indicó que se quiere construir un relato en torno a las denuncias y difusión de audios de presiones al juez Serrano.

Godoy aseguró, en una entrevista al canal RTU, que él no tiene la competencia para aceptar la renuncia del juez anticorrupción y que tampoco ha dado órdenes para presionar a un operador de justicia.

“Quieren construir un relato (…) Yo no he solicitado a nadie que vaya a hablar a favor de o en contra de. Yo en los audios no aparezco y tampoco he pedido a una tercera persona que acuda a determinado operador de justicia para salir a favor o en contra de determinada causa". Mario Godoy, presidente de la Judicatura

Respecto a la columna de Felipe Rodríguez en el portal Primicias, el Presidente de la Judicatura dice que conocieron de estas denuncias por este medio y que el juez Serrano no había informado.

De igual forma, en el caso de los audios filtrados que involucran a Henry Gaibor, Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Godoy señala que él deberá responder por sus actuaciones.

No obstante, dijo que los audios "son inaudibles" y "no se puede conectar con la narración de lo que se dice".

Mario Godody negó una relación personal con Gaibor y recalcó que su trato es profesional como con cuaquier miembro de la Judicatura. Detalló que él no lo designó en su cargo, sino que llegó al cargo por una terna de la anterior administración y elegido por el pleno del organismo.

¿Le quitaron la seguridad al juez Serrano?

"El Consejo de la Judicatura no pone ni quita la seguridad para los jueces, lo que hace es coadyuvar". Con estas palabras, Godoy negó que haya intervnido para eliminar la seguridad del juez Serrano.

El Presidente de la Judicatura reveló que el 8 de diciembre, en medio del fin de semana y feriado, se remitió un oficio al Ministerio del Interior para que proceda a darle la seguridad necesaria por su nivel de riesgo.

'Quieren tomarse el Consejo de la Judicatura'

Mario Godoy aseverá que la causa principal es sacarlo del cargo por interéses políticos para designar las máximas autoridades.

"Esto queda bastante claro y evidente a donde apunta, se quieren tomar el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura y designar las autoridades". Mario Godoy, presidente de la Judicatura

¿Godoy renunciará a la presidencia de la Judicatura?

Godoy dijo que no renunciará porque sus actuaciones no están fuera de la ley y no ha presionado a ningún juez para que falle sobre alguna causa específica.

"Yo no he hecho absolutamente nada. Aquí a ningún juez se le ha quitado la seguridad, no se le ha negado, no es que no quiero aceptarle la renuncia. Mario Godoy no ha ido, personalmente ni a través de una tercera persona, a presionar al juez Serrano ni a ninguno sobre ninguna causa", sentenció.

Finalmente, el titular de la Judicatura recalcó que no está alineado con ningún partido político y que lo único que ha hecho es ejercer sus funciones.