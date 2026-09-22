Modalidad 'Gota a Gota' en Quito: hacían préstamos y luego extorsionaban a sus víctimas

La Policía Nacional aprehendió a una red delictiva dedica a dar préstamos con una taza de interés excesiva y cobros violentos en Quito.

En el sector de Carcelén Bajo, en el norte de Quito, la Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió desarticular una presunta organización delictiva integrada por ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con la investigación policial, estaba vinculada a préstamos extorsivos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Modus operandi

Según las autoridades, este esquema opera como una red de financiamiento informal de liquidez inmediata al margen del sistema bancario regulado.

Se caracteriza por la imposición de tasas de interés excesivas, cobros diarios o semanales.

Además, y el uso sistemático de la intimidación y la violencia para asegurar los pagos.

La organziación se dedicaba a dar préstamos ilegales para luego cobrarlos de forma excesiva y bajo extorsiones. Pexels

Operaba en varios sectores de Quito

De acuerdo con las indagaciones, la red criminal se movía en diferentes sectores de la capital con el fin de entregar, seguir y cobrar los préstamos.

Esta actividad ilícita facilitaba su movilidad y permanencia en el territorio ecuatoriano.

En la intervención, la Policía afectó de manera directa la capacidad operativa y logística de la estructura, limitando su continuidad delictiva en Quito.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a cuatro personas identificadas como Luis R., alias Luis; Cristian M., alias Cri; Julián C., alias Juli; y María P., alias María.

Asimismo, en el lugar se levantaron diversos indicios vinculados al ilícito, entre ellos 13 teléfonos celulares y 60 000 dólares en efectivo.

Todos estos elementos estarían presuntamente relacionados con la red de usura y extorsión.