Fuertes lluvias inundan sectores de Guayaquil la noche de este martes 22 de septiembre 

Más de 17 sectores se inundaron tras una fuerte lluvia en Guayaquil la noche de este martes 22 de septiembre del 2026.

Las lluvias volvieron a provocar inundaciones y acumulación de agua en Guayaquil la noche de este martes 22 de septiembre de 2026. Las mayores novedades se concentraron inicialmente en sectores del norte de la ciudad.

En aproximadamente una hora de precipitaciones, calles de Sauces 5 y Sauces 6 quedaron anegadas. Videos difundidos en redes sociales muestran que, en algunos puntos, el agua llegó a cubrir parte de los neumáticos de los vehículos.

También se reportaron acumulaciones de agua en Guayacanes, la etapa 11 de la Alborada y el ingreso a La Florida. En este último sector, el ECU 911 reportó calles anegadas durante la noche.

¿Qué sectores de Guayaquil registran lluvias?

Segura EP, a través de su sistema de videovigilancia, reportó precipitaciones en sectores como Alborada, Juan Montalvo, vía a Daule y la avenida Juan Tanca Marengo. Además, ciudadanos reportaron lluvias en Urdesa, Miraflores y Bellavista.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también registró calzada mojada en las avenidas Narcisa de Jesús y Benjamín Carrión, además del viaducto Flavio Alfaro, por lo que recomendó reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

En sectores como La Florida y Martha de Roldós hubo acumulaciones de agua. Además, residentes de Urdesa reportaron interrupciones del servicio eléctrico durante las precipitaciones. Hasta cerca de las 20:00 no existía un pronunciamiento técnico de CNEL sobre la causa de esos cortes.

Lluvias en otros cantones de Guayas

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó, con corte a las 20:30, lluvias de intensidad fuerte en Guayaquil, Palestina y Colimes. También se registraron precipitaciones débiles en otros puntos de Guayas, entre ellos Balzar, Santa Lucía y Samborondón.

El escenario podría continuar durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico citado para la Costa, existe alta probabilidad de eventos de lluvia fuertes entre el miércoles 23 y el domingo 27 de septiembre.

Las precipitaciones se producen además en un contexto en el que Guayaquil mantiene sectores identificados como susceptibles a inundaciones. En agosto, Segura EP había identificado 44 puntos de señalización por amenaza de inundación, distribuidos en zonas del norte, centro y sur de la ciudad