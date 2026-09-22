Lavinia Valbonesi asumirá la Presidencia de ALMA este 23 de septiembre en Nueva York

Lavinia Valbonesi toma el mando de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado (ALMA)

Lavinia Valbonesi asumirá este 23 de septiembre de 2026 la Presidencia Pro Témpore de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de América Latina (ALMA).

El traspaso se realizará en Nueva York, durante las actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas.

La primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, entregará la presidencia regional a Valbonesi.

Peinado ocupa actualmente este cargo y recibió la responsabilidad de ALMA de manos de la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, en septiembre de 2025, también durante las actividades de la ONU en Nueva York.

ALMA reúne a cónyuges y representantes de jefes de Estado de América Latina para intercambiar experiencias y promover iniciativas sociales y de cooperación regional.

Durante la gestión de Peinado se desarrollaron encuentros sobre liderazgo, intercambio de experiencias y proyectos sociales.

Valbonesi se reunió con primeras damas

En los días previos al traspaso, Lavinia Valbonesi participó en un encuentro con primeras damas de la región.

En sus redes sociales acompañó las imágenes de la reunión con el mensaje: “A donde sea que vamos: hacemos que las cosas pasen”.

La agenda de Valbonesi en Nueva York incluye actividades vinculadas con cooperación, liderazgo y trabajo social.

El traspaso de la presidencia de ALMA se desarrollará mientras se cumple el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Una agenda internacional que se amplía

La nueva responsabilidad se suma a otras actividades internacionales de la primera dama durante 2026.

En marzo participó en una cumbre realizada en la Casa Blanca, organizada por Melania Trump, en la que representantes de distintos países abordaron temas como tecnología, innovación, educación, inteligencia artificial y liderazgo femenino.